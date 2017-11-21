Во Франции задержан экс-владелец «Анжи» Сулейман Керимов

Бывший владелец махачкалинского «Анжи» Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце.

был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок.

Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы.

Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения», – сообщил представитель дипмиссии.

Причины задержания 51-летнего Керимова не сообщаются. Бизнесмен покинул «Анжи» в декабре 2016 года, передав руководство Осману Кадиеву.