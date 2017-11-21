Фернандес готов сыграть с «Бенфикой», Алексей Березуцкий выбыл на 2-3 месяца
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмированных в составе армейского клуба в преддверии игры с «Бенфикой».
«Марио готов играть, Алексей Березуцкий пропустит от 2 до 3 месяцев», – сказал Гончаренко.
Березуцкий получил перелом малой берцовой кости со смещением в матче с хабаровским СКА, аналогичная травма, но без смещения, у Георги Миланова.
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