Фернандес готов сыграть с «Бенфикой», Алексей Березуцкий выбыл на 2-3 месяца

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмированных в составе армейского клуба в преддверии игры с «Бенфикой».

«Марио готов играть, пропустит от 2 до 3 месяцев», – сказал Гончаренко.

Березуцкий получил перелом малой берцовой кости со смещением в матче с хабаровским СКА, аналогичная травма, но без смещения, у .