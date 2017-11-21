Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    РФПЛ: «Прогноз температуры на матче СКА – «Локомотив» не превышает нормы»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия РФПЛ СКА Хабаровск

    Российская футбольная премьер-лига выступила с официальным заявлением в преддверии матча СКА – «Локомотив», который состоится в Хабаровске 27 ноября.

    В минувшую субботу СКА сыграл дома с ЦСКА (2:4) при температуре минус 17 градусов.

    «РФПЛ информирует, что анализ прогнозов температуры на матч 18-го тура СКА – «Локомотив» не превышает нормы.

    РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов, на время игры ожидается температура от – 10°С до – 12°С.

    В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», – говорится в заявлении.

    Профсоюз футболистов против проведения матча СКА – «Локомотив» в Хабаровске 27 ноября

    Опрос

    Можно ли играть в такой мороз?

    3605 голосов
    • Да
      43%
    • Нет
      57%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться