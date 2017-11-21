РФПЛ: «Прогноз температуры на матче СКА – «Локомотив» не превышает нормы»

Российская футбольная премьер-лига выступила с официальным заявлением в преддверии матча СКА – , который состоится в Хабаровске 27 ноября.

В минувшую субботу СКА сыграл дома с ЦСКА (2:4) при температуре минус 17 градусов.

информирует, что анализ прогнозов температуры на матч 18-го тура СКА – «Локомотив» не превышает нормы.

РФПЛ внимательно следит за погодой в и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов, на время игры ожидается температура от – 10°С до – 12°С.

В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», – говорится в заявлении.

Профсоюз футболистов против проведения матча СКА – «Локомотив» в Хабаровске 27 ноября