РФПЛ: «Прогноз температуры на матче СКА – «Локомотив» не превышает нормы»
Российская футбольная премьер-лига выступила с официальным заявлением в преддверии матча СКА – «Локомотив», который состоится в Хабаровске 27 ноября.
В минувшую субботу СКА сыграл дома с ЦСКА (2:4) при температуре минус 17 градусов.
«РФПЛ информирует, что анализ прогнозов температуры на матч 18-го тура СКА – «Локомотив» не превышает нормы.
РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов, на время игры ожидается температура от – 10°С до – 12°С.
В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», – говорится в заявлении.
Профсоюз футболистов против проведения матча СКА – «Локомотив» в Хабаровске 27 ноября
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