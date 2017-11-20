Аркадий Мкртычев: «Локомотив» делает гадости СКА на всякий случай, им наверное, лень лететь в Хабаровск»
Глава попечительского совета СКА Аркадий Мкртычев высказался на тему желания «Локомотива» перенести матч 17-го тура РФПЛ, который пройдет в Хабаровске 27 ноября.
«Многие шумят, и сейчас вопрос возник с «Локомотивом». Но сразу шутка: порядочный человек делает гадости без всякого удовольствия.
Вот сегодня они делают нам гадости на всякий случай, потому что, наверное, лень к нам летать, не хочется лишних забот.
Но мы же Россия, и если к нам не летать, то у нас никогда не будет ни стадионов, ни футбола, ничего из того, что составляет сегодняшнюю футбольную жизнь», – сказал Мкртычев в эфире программы «8-16».
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