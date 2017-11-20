Массимо Каррера: «Хватит ли после игры с «Краснодаром» эмоций? У меня нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча против «Марибора» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Зобнин готов играть с первой минуты. Самедов с сегодняшнего дня в общей группе и тоже в строю. Из тех, у кого проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня еще посмотрим за его состоянием.
– Сегодня Джикия продлил контракт...
– Нужно спросить у него. Я доволен, что он продлил контракт. Думаю, теперь он будет еще лучше выполнять свой долг, чтобы доказать, что заслужил это соглашение.
– После «Марибора» у «Спартака» будет серия тяжелейших матчей. Против «Зенита», ЦСКА, «Ливерпуля»... Хватит сил и эмоций?
– Сейчас у нас на повестке дня «Марибор».
– А на «Марибор» эмоций после «Краснодара» хватит?
– У меня нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее. Но мы намерены провести хороший матч. «Марибор» – серьезный соперник, в чем мы убедились в первой встрече, – сказал Каррера.
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