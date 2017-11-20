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    Массимо Каррера: «Хватит ли после игры с «Краснодаром» эмоций? У меня нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее»

    Теги Спартак Александр Самедов Андрей Ещенко премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор травмы Георгий Джикия Роман Зобнин Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча против «Марибора» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    – Зобнин готов играть с первой минуты. Самедов с сегодняшнего дня в общей группе и тоже в строю. Из тех, у кого проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня еще посмотрим за его состоянием.

    – Сегодня Джикия продлил контракт...

    – Нужно спросить у него. Я доволен, что он продлил контракт. Думаю, теперь он будет еще лучше выполнять свой долг, чтобы доказать, что заслужил это соглашение.

    – После «Марибора» у «Спартака» будет серия тяжелейших матчей. Против «Зенита», ЦСКА, «Ливерпуля»... Хватит сил и эмоций?

    – Сейчас у нас на повестке дня «Марибор».

    – А на «Марибор» эмоций после «Краснодара» хватит?

    – У меня нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее. Но мы намерены провести хороший матч. «Марибор» – серьезный соперник, в чем мы убедились в первой встрече, – сказал Каррера.

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