Андрей Аршавин: «В «Зенит» меня уже не пригласят»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, в последние годы выступающий за «Кайрат», ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в петербургскую команду.

«Я уже дома в Питере. Вернусь ли в «Зенит»? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу («Кайрату» – примечание Sports.ru). А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе», – сказал футболист.

Аршавин принял участие в праздновании 10-летия первого чемпионства «Зенита» в РФПЛ. Мероприятия прошли на стадионе «Крестовский».

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