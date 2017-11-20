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    Андрей Аршавин: «В «Зенит» меня уже не пригласят»

    Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Кайрат Крестовский

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, в последние годы выступающий за «Кайрат», ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в петербургскую команду.

    «Я уже дома в Питере. Вернусь ли в «Зенит»? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу («Кайрату» – примечание Sports.ru). А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе», – сказал футболист.

    Аршавин принял участие в праздновании 10-летия первого чемпионства «Зенита» в РФПЛ. Мероприятия прошли на стадионе «Крестовский».

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