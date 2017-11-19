В контракте Моуринью с «МЮ» есть отступные 20 млн фунтов

не собирается отпускать Жозе Моуринью в «ПСЖ».

Соглашение 54-летнего португальца рассчитано до лета 2018 года.

В контракте Моуринью с «МЮ» есть рекордные для тренера отступные – 20 миллионов фунтов.

Клуб имеет право автоматически продлить соглашение еще на сезон или предложить Моуринью новый договор.

Ранее сообщалось, что предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 миллионов фунтов.