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    В контракте Моуринью с «МЮ» есть отступные 20 млн фунтов

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы

    «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Жозе Моуринью в «ПСЖ».

    Соглашение 54-летнего португальца рассчитано до лета 2018 года.

    В контракте Моуринью с «МЮ» есть рекордные для тренера отступные – 20 миллионов фунтов.

    Клуб имеет право автоматически продлить соглашение еще на сезон или предложить Моуринью новый договор.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 миллионов фунтов.

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