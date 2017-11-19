В контракте Моуринью с «МЮ» есть отступные 20 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Жозе Моуринью в «ПСЖ».
Соглашение 54-летнего португальца рассчитано до лета 2018 года.
В контракте Моуринью с «МЮ» есть рекордные для тренера отступные – 20 миллионов фунтов.
Клуб имеет право автоматически продлить соглашение еще на сезон или предложить Моуринью новый договор.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 миллионов фунтов.
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