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    Марсело: «В матче с «Атлетико» могло быть 3-4 пенальти»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Атлетико Серхио Рамос примера Испания судьи Марсело

    Защитник «Реала» Марсело оценил работу судей в матче 12-го тура примеры против «Атлетико» (0:0).

    - Могло быть три-четыре пенальти. Не хочу говорить об этом. Судейские ошибки случаются в футболе.

    - «Реал» идет третьим, отставая от «Барселоны» на 10 очков.

    - Нам не нужно думать об этом. Нужно постараться выиграть все оставшиеся матчи.

    - У Роналду конфликт с Рамосом?

    - Мне ничего неизвестно о том, счастлив Роналду или нет. Я также не знаю, было ли у них что-то с Рамосом.

    Я просто хочу играть в футбол. Не знаю, дрались ли они, – сказал Марсело.

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