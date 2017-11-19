Марсело: «В матче с «Атлетико» могло быть 3-4 пенальти»
Защитник «Реала» Марсело оценил работу судей в матче 12-го тура примеры против «Атлетико» (0:0).
- Могло быть три-четыре пенальти. Не хочу говорить об этом. Судейские ошибки случаются в футболе.
- «Реал» идет третьим, отставая от «Барселоны» на 10 очков.
- Нам не нужно думать об этом. Нужно постараться выиграть все оставшиеся матчи.
- У Роналду конфликт с Рамосом?
- Мне ничего неизвестно о том, счастлив Роналду или нет. Я также не знаю, было ли у них что-то с Рамосом.
Я просто хочу играть в футбол. Не знаю, дрались ли они, – сказал Марсело.
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