Зинедин Зидан: «10 очков – большой отрыв, но «Барселона» не будет постоянно побеждать»

Главный тренер мадридского Зинедин Зидан после ничьи с «Атлетико» (0:0) заявил, что не считает чемпионскую гонку в примере законченной.

«Впереди еще много матчей. Десять очков – это большой отрыв, но не будет постоянно побеждать, и нам надо быть готовыми к этому. Я не чувствую, что гонка за титул закончилась. Мы будем продолжать делать свою работу. Это футбол, все быстро меняется, и надо сражаться до конца. Когда я возглавил команду, мы отставали от «Барселоны» 10 очков. По итогам чемпионата оно сократилось до одного очка.

Мы хорошо сыграли, но не хватило забитых голов. Мне жаль игроков, потому что они заслуживали большего. Мне некого критиковать, все выкладывались. Мы на правильном пути.

отлично смотрелся. Я доволен всеми, но особенно Иско. Судейство комментировать не буду, судья делал свою работу.

Иногда в футболе случается, что мяч не идет в ворота. Я не могу это объяснить, но играем мы хорошо. Просто нужны голы, но в любом случае надо сохранять позитив. Мы должны концентрироваться на том, что делаем правильно», – сказал Зидан.

«Реал» и «Атлетико» отстали от «Барселоны» на 10 очков в чемпионате Испании