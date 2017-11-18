Массимо Каррера: «Было трудновато войти в сезон после чемпионства. Но мы сделали выводы»

Главный тренер Массимо Каррера заявил, что команда движется в верном направлении.

«Сейчас мы встали на правильный путь. Возможно, нам было трудновато входить в новый сезон после того, что мы совершили в прошлом. Может быть, мы решили, что теперь будет легче. Что ж, на ошибках учатся.

Мы сделали выводы. Поняли, что если не будем играть с прежним желанием, самоотдачей, эмоциями, то не сможем выигрывать. И это касается не только нас. Без этих составляющих проиграть может любая команда», – сказал Каррера.

В прошлом сезоне «Спартак» стал чемпионом России. Сегодня московская команда разгромила «Краснодар» (4:1) и вышла на 4-е место в таблице премьер-лиги.

«Спартак» очень хорош. Он использовал главный минус «Краснодара»