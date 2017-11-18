Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «Было трудновато войти в сезон после чемпионства. Но мы сделали выводы»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что команда движется в верном направлении.

    «Сейчас мы встали на правильный путь. Возможно, нам было трудновато входить в новый сезон после того, что мы совершили в прошлом. Может быть, мы решили, что теперь будет легче. Что ж, на ошибках учатся.

    Мы сделали выводы. Поняли, что если не будем играть с прежним желанием, самоотдачей, эмоциями, то не сможем выигрывать. И это касается не только нас. Без этих составляющих проиграть может любая команда», – сказал Каррера.

    В прошлом сезоне «Спартак» стал чемпионом России. Сегодня московская команда разгромила «Краснодар» (4:1) и вышла на 4-е место в таблице премьер-лиги.

    «Спартак» очень хорош. Он использовал главный минус «Краснодара»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться