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    Виталий Мутко: «На «Крестовском» установлена система отпугивания птиц. Учтем опыт и для других арен»

    Теги Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский стадионы

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что на стадионе в Санкт-Петербурге установлены системы отпугивания птиц.

    «Были приняты решения, на стадионе установлена система отпугивания птиц, потому что на многих стадионах установлены мембраны, которые привлекают пернатых.

    Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля», – заявил Мутко.

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    • «Крестовский»
      18%
    • «Краснодар»
      45%
    • Другой
      17%

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