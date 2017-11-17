Виталий Мутко: «На «Крестовском» установлена система отпугивания птиц. Учтем опыт и для других арен»
Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что на стадионе в Санкт-Петербурге установлены системы отпугивания птиц.
«Были приняты решения, на стадионе установлена система отпугивания птиц, потому что на многих стадионах установлены мембраны, которые привлекают пернатых.
Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля», – заявил Мутко.
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