Антон Евменов: «Зенит» привык, что приходит известный тренер и принимает ключевые решения. Но тогда игроки подбираются не под стратегию»

Экс-скаут Антон Евменов рассказал Sports.ru о своей работе в петербургском клубе.

– Селекционным отделом ты рулил два года. Почему за эти два года у «Зенита» были трансфер один страннее другого, а как только ты ушел – пошли нормальные игроки?

– Я пришел в конце августа 2015-го – и к летней трансферной кампании отношения не имел. Следующая зима, уже 2016 года – Кокорин, Жирков, Маурисио. Кокорин и Жирков хотели уходить из «Динамо» и стоили не так дорого – не нужно заканчивать Колумбийский университет, чтобы этих футболистов порекомендовать приобрести. Маурисио пришел бесплатно в аренду с опцией продления на ближайшие три года. Первые четыре месяца он провел успешно – и с ним продлили контракт на вполне себе адекватных условиях.

Мы сами при этом готовились к летнему трансферному окну. Но потом пришел . И все кандидатуры, которые были нами подготовлены и предложены, он сразу отмел. Хотя, например, Паредес там был вторым в списке центральных полузащитников на замену Витцелю.

Летом 2016-го с ним уже можно было договариваться «Зениту»; чуть – не сильно, а именно чуть – дешевле, чем они договорились сейчас. Я встречался и с Сабатини, тогдашним спортивным директором «Ромы», и с агентом Паредеса. Весь сезон-2015/16 он был в аренде в «Эмполи» – и именно там он окончательно утвердился не как атакующий, а как опорный полузащитник. В июне-2016 он только возвращался из «Эмполи», в «Роме» вряд ли на него рассчитывали как на 100-процентного игрока старта плюс в этой позиции были Наингголан, Стротман, тот же де Росси. Учитывая, что «Рома» купила его за 1 млн евро, клуб был готов к общению. К тому же, «Рома» хотела Гарая. В общем, там были варианты.

– Почему Луческу был против всех?

– У него свой подход к комплектованию. Он не верит никому, кроме 2-3 проверенных людей, которые в основном сосредоточены в Бразилии. Он посмотрел всех, но от всех технично отказался. Здесь – дорого. Здесь – рано. Здесь – не уверен. Зато хочу Жулиано.

Чтобы не вступать в открытый конфликт с тренером, приходилось под него подстраиваться. В шутку даже звучало такое предложение: давайте как в детстве, одного футболиста покупаешь ты, другого – клуб, одного – ты, другого – клуб. То есть построить процесс, в который вовлечены обе стороны. «Зенит» привык к тому, что в клуб приходит известный тренер – он становится самым высокооплачиваемым менеджером, пусть он и принимает все ключевые решения. А если что-то пойдет не так, так мы его уволим и наймем нового высокооплачиваемого менеджера.

– Эээ. Не думаю, что это идеальный подход.

– Он и есть неидеальный. Потому что при таком подходе игроки подбираются под конкретного тренера, а не под стратегию. Все футболисты Луческу уехали. Половина футболистов Боаша – тоже.

Мы взяли Жулиано. У него сезон стартовал в марте, в Россию он приехал на пике формы и сразу заиграл. Луческу по сути дал ему статус свободного художника, никто из соперников его не знал и первые два-три месяца он всех разрывал. Это было неожиданно, но объяснимо. Потом под Жулиано все соперники подстроились, у него стала накапливаться усталость – к ноябрю у него набежало уже 50 матчей за сезон без отдыха. И вся конструкция стала шататься. Он «Зениту» помог, безусловно, но с приходом нового главного тренера был отправлен в аренду. Был бы прямо топ, никто бы с ним не стал расставаться. Убежден, предложенные Мирче в июне кандидатуры были сильнее.

– Чем ты объясняешь упертость Луческу? Это деменция или коррупция?

– Вряд ли коррупция. За свою долгую и успешную карьеру он заработал достаточно, чтобы такие вещи его не интересовали. Скорее, особенности характера. Он считает, что футбол понимает лучше всего. Он доверяет только нескольким людям, и вот если они что-то посоветуют – он прислушивается, – сказал Евменов.

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