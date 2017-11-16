Сергей Ткачев: «Березуцкий кричал Слуцкому: «Да какой ты тренер?». Ржала вся команда»

Хавбек тульского «Арсенала» Сергей Ткачев высоко отозвался о тренере «Халла» Леониде Слуцком, с которым они вместе работали в .

«Я считаю, Слуцкий – топ-тренер. Он добился феноменальных результатов с «Крыльями», «Москвой», с ЦСКА сколько раз становился чемпионом, постоянно в ервокубках играли. Сейчас слежу за ним по инстаграму . Знаю, что он сильно переживает, но желаю ему всего самого наилучшего и верю, что Слуцкий справится со всеми поставленными задачами.

Он много общается с игроками, без конца шутит. По человеку, как по профессионалу, можно судить по его работе. У Леонида Викторовича своя аппаратура, несколько мониторов, схемки, карандашики, свои тренировки. Многие, впрочем, жалуются на слишком тяжелые сборы. Но на них, например, в ЦСКА с командой работает Паулино Гранеро. Вот он устанавливал сумасшедшие нагрузки, особенно зимой.

Бегали по несколько тысяч километров, подыхали, уставали дико. А смотришь на Березуцких, Игнашевича и становится немного стыдно – они-то терпят. Понятное дело, что им сбрасывали немного. Мы тоже просили сбросить, если нет – угрожали столкнуть в бассейн. Паулино отказывался, не боялся нас. Поэтому после тренировки его в ванну с водой какую-нибудь кидали. Он кайфовал от этого, а Слуцкий смеялся.

Атмосфера в ЦСКА была семейная. Я приехал на первую встречу с командой вместе с Аароном Оланаре. А Слуцкий говорит остальным игрокам: «У нас в команде не так часто случаются приобретения, так что прошу любить и жаловать новичков». В тот момент сидел и понимал, что ребята реально рубятся столько лет вместе, все – как одна большая семья.

Вася Березуцкий постоянно шутил. К кому-нибудь поворачивается и говорит: «Блин, какой тебе футбол! Заканчивай с этим делом». Со Слуцким часто баттл устраивал, постоянно ему кричал: «Леонид Викторович, да какой ты тренер? Посмотри на себя». Ржала вся команда. В столовой за самым громким столом угадайте, кто сидел? Правильно – », – поделился воспоминаниями полузащитник.