«Барселона» работает над бессрочным контрактом для Месси
«Барселона» планирует предложить бессрочный контракт нападающему Лионелю Месси.
Стороны уже продлили соглашение до 2021-года, утверждает El Mundo Deportivo, однако официально об этом пока объявлено не было.
Тем не менее, руководство каталонского клуба уже приняло решение о том, что аргентинец останется в «Барселоне» до конца своей карьеры. Работа над условиями договора уже ведется.
Сам Месси никогда не был заинтересован в уходе из «Барсы» и не рассматривал предложения от других команд.
Ранее сине-гранатовые подписали контракт до конца карьеры с полузащитником Андресом Иньестой.
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