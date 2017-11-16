«Барселона» работает над бессрочным контрактом для Месси

планирует предложить бессрочный контракт нападающему Лионелю Месси.

Стороны уже продлили соглашение до 2021-года, утверждает El Mundo Deportivo, однако официально об этом пока объявлено не было.

Тем не менее, руководство каталонского клуба уже приняло решение о том, что аргентинец останется в «Барселоне» до конца своей карьеры. Работа над условиями договора уже ведется.

Сам Месси никогда не был заинтересован в уходе из «Барсы» и не рассматривал предложения от других команд.

Ранее сине-гранатовые подписали контракт до конца карьеры с полузащитником Андресом Иньестой.