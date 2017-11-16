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    Путин наградил Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

    Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Владимир Путин Алексей Миллер

    Президент России Владимир Путин наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Орден вручается с формулировкой: «За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность», – озвучил диктор церемонии награждения.

    Исходя из опубликованных наградных указов, Миллер стал первым человеком из мира бизнеса, удостоенным этой награды за всю ее историю.

    Такой награды удостаивались двое бывших председателей совета директоров «Газпрома» – Дмитрий Медведев и Виктор Черномырдин.

    Алексей Миллер является болельщиком «Зенита», а компания «Газпром» – генеральным спонсором и акционером петербургского клуба.

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