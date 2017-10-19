Роберто Манчини: «Важно, что «Зенит» на первом месте. До старта Лиги Европы мы считались третьей командой в группе»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Во втором матче подряд в Лиге Европы вы выпускаете восемь иностранцев. Значит ли это, что в РФПЛ вам мешает лимит на легионеров?
– Важно понимать, что команда, которая сегодня играла – это «Зенит».
– После трех туров у команды девять очков и практически имеющая гарантия выхода в плей-офф. Будет ли ротация в следующих матчах?
– Для нас важно, что мы занимаем первое место, это большой успех. На старте группового этапа, возможно, мы считались вообще третьей командой в группе. «Реал Сосьедад» – очень сильная команда, а «Русенборг» еще совсем недавно играл в Лиге чемпионов.
То, что мы занимаем сейчас первое место – большой успех. Сейчас мы не думаем о ротации, для нас главное – выйти из группы.
– Радует ли вас, когда кто-то из ваших игроков делает хет-трик или лучше бы забивали разные футболисты?
– Главное то, что мы забиваем. Неважно, кто забивает: Ригони, Кокорин или Полоз. Это второстепенно.
– Спасибо за стартовый состав. Сегодня вы показали, что его определяете вы, а не президент клуба или президент России. Но вчера вы говорили противоположные вещи. Вы хотели запутать норвежцев?
– Надо помнить, что мы российский клуб, нужно уважать российский футбол. Над этим тоже, конечно, нужно работать, – сказал Манчини.
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