Роберто Манчини: «Важно, что «Зенит» на первом месте. До старта Лиги Европы мы считались третьей командой в группе»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Во втором матче подряд в вы выпускаете восемь иностранцев. Значит ли это, что в РФПЛ вам мешает лимит на легионеров?

– Важно понимать, что команда, которая сегодня играла – это «Зенит».



– После трех туров у команды девять очков и практически имеющая гарантия выхода в плей-офф. Будет ли ротация в следующих матчах?

– Для нас важно, что мы занимаем первое место, это большой успех. На старте группового этапа, возможно, мы считались вообще третьей командой в группе. «Реал Сосьедад» – очень сильная команда, а «Русенборг» еще совсем недавно играл в Лиге чемпионов.

То, что мы занимаем сейчас первое место – большой успех. Сейчас мы не думаем о ротации, для нас главное – выйти из группы.



– Радует ли вас, когда кто-то из ваших игроков делает хет-трик или лучше бы забивали разные футболисты?

– Главное то, что мы забиваем. Неважно, кто забивает: Ригони, Кокорин или Полоз. Это второстепенно.



– Спасибо за стартовый состав. Сегодня вы показали, что его определяете вы, а не президент клуба или президент России. Но вчера вы говорили противоположные вещи. Вы хотели запутать норвежцев?

– Надо помнить, что мы российский клуб, нужно уважать российский футбол. Над этим тоже, конечно, нужно работать, – сказал Манчини.