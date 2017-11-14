Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гари Линекер: «На ЧМ-2018 не будет Италии, Чили, Голландии. Может, пора расширить турнир до 48 команд?»

    Теги сборная Голландии Гари Линекер сборная Италии сборная Чили сборная Швеции ЧМ-2018

    Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал невыход национальной команды Италии на ЧМ-2018.

    «Мамма Миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, 6-кратный финалист, игравший во всех турнирах с 1958 года – не поедет в Россию. Без нее чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи.

    Поздравляю шведов с выходом. Они проявили исключительную стойкость.

    Не будет Италии, Чили, Голландии. Может быть, пора расширить ЧМ до 48 команд? Хотя, стоп», – написал Линекер в своем твиттере.

    На чемпионате мира – 48 команд. Это хорошо или плохо?

    Опрос

    Какой сборной вам будет больше всего не хватать на ЧМ-2018?

    28639 голосов 66
    • Чили
      18%
    • Уэльс
      2%
    • Голландия
      15%
    • Италия
      60%
    • Кто-то другой
      5%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться