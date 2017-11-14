Президент Ла Лиги: «Я уверен, «Ман Сити» и «ПСЖ» жульничают»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас снова раскритиковал политику , обвинив клуб в несоответствии правилам финансового фэйр-плей.

«Мы пожаловались УЕФА на «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Проблема не в , она была и раньше.

Я еще в марте на встрече с Нассером Аль-Хелайфи сказал, что мы собираемся пожаловаться на уловки, которые они применяют.

«ПСЖ» получает около 40 миллионов от туризма в Катаре. Чтобы избежать урона, они раздувают данные о поступлениях от спонсоров.

Эти два клуба потратили больше всех в мире за последние годы. Я уверен, и «ПСЖ» жульничают.

Позиция «ПСЖ» привела к инфляции, которая сказалась в случае с игроками . Вследствие этого клубам приходится брать лишнюю финансовую нагрузку, чтобы удержать своих футболистов», – сказал функционер.

Ранее Тебас призвал исключить «ПСЖ» и «Ман Сити» из еврокубков. Он передал УЕФА отчет на 44 страницы.

«ПСЖ» не нарушил финансовый фэйр-плей. Это легко доказать

Вот так «ПСЖ» может обойти финансовый фэйр-плей