Президент Ла Лиги: «Я уверен, «Ман Сити» и «ПСЖ» жульничают»
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас снова раскритиковал политику «ПСЖ», обвинив клуб в несоответствии правилам финансового фэйр-плей.
«Мы пожаловались УЕФА на «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Проблема не в Неймаре, она была и раньше.
Я еще в марте на встрече с Нассером Аль-Хелайфи сказал, что мы собираемся пожаловаться на уловки, которые они применяют.
«ПСЖ» получает около 40 миллионов от туризма в Катаре. Чтобы избежать урона, они раздувают данные о поступлениях от спонсоров.
Эти два клуба потратили больше всех в мире за последние годы. Я уверен, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» жульничают.
Позиция «ПСЖ» привела к инфляции, которая сказалась в случае с игроками «Атлетико». Вследствие этого клубам приходится брать лишнюю финансовую нагрузку, чтобы удержать своих футболистов», – сказал функционер.
Ранее Тебас призвал исключить «ПСЖ» и «Ман Сити» из еврокубков. Он передал УЕФА отчет на 44 страницы.
«ПСЖ» не нарушил финансовый фэйр-плей. Это легко доказать
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.