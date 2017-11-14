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    Президент Ла Лиги: «Я уверен, «Ман Сити» и «ПСЖ» жульничают»

    Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция примера Испания УЕФА бизнес Хавьер Тебас Неймар Профессиональная футбольная лига Испании Нассер Аль-Хелайфи финансовый фэйр-плей

    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас снова раскритиковал политику «ПСЖ», обвинив клуб в несоответствии правилам финансового фэйр-плей.

    «Мы пожаловались УЕФА на «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Проблема не в Неймаре, она была и раньше.

    Я еще в марте на встрече с Нассером Аль-Хелайфи сказал, что мы собираемся пожаловаться на уловки, которые они применяют.

    «ПСЖ» получает около 40 миллионов от туризма в Катаре. Чтобы избежать урона, они раздувают данные о поступлениях от спонсоров.

    Эти два клуба потратили больше всех в мире за последние годы. Я уверен, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» жульничают.

    Позиция «ПСЖ» привела к инфляции, которая сказалась в случае с игроками «Атлетико». Вследствие этого клубам приходится брать лишнюю финансовую нагрузку, чтобы удержать своих футболистов», – сказал функционер.

    Ранее Тебас призвал исключить «ПСЖ» и «Ман Сити» из еврокубков. Он передал УЕФА отчет на 44 страницы.

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