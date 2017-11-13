Станислав Черчесов: «Испания играет быстрее Аргентины»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против сборной Испании.

– Аргентина – хороший соперник: Испания такой же. Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка. По состоянию игроков посмотрим. Ожидается занятие восстановительного и тактического характера, потому что игра уже завтра.

– В чем разница между Аргентиной и Испанией?

– Испанцы так же держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить.

– Есть ли шансы сыграть у Лунева?

– Лунев готовится, как все. Он в хорошем состоянии. По нему примем решение, оптимальное для команды.

– Способна ли Испания выиграть чемпионат мира?

– Не знаю, я не могу предсказывать. Зависит от состояния игроков, группы, сетки плей-офф. На чемпионате Европы испанцы не выиграли, хотя у них сильная команда. Могу сказать, что испанцы – одни из фаворитов и команда высокого уровня, – сказал Черчесов.