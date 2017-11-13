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    Станислав Черчесов: «Испания играет быстрее Аргентины»

    Теги Игорь Акинфеев Станислав Черчесов сборная Испании сборная России травмы Александр Кокорин товарищеские матчи (сборные) Марио Фернандес

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против сборной Испании.

    – Аргентина – хороший соперник: Испания такой же. Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка. По состоянию игроков посмотрим. Ожидается занятие восстановительного и тактического характера, потому что игра уже завтра.

    – В чем разница между Аргентиной и Испанией?

    – Испанцы так же держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить.

    – Есть ли шансы сыграть у Лунева?

    – Лунев готовится, как все. Он в хорошем состоянии. По нему примем решение, оптимальное для команды.

    – Способна ли Испания выиграть чемпионат мира?

    – Не знаю, я не могу предсказывать. Зависит от состояния игроков, группы, сетки плей-офф. На чемпионате Европы испанцы не выиграли, хотя у них сильная команда. Могу сказать, что испанцы – одни из фаворитов и команда высокого уровня, – сказал Черчесов.

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