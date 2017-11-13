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    Коутиньо об интересе «Барселоны»: «Сейчас я всем в своей жизни доволен»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

    «Я играю в одной из лучших лиг мира. Сейчас я всем в своей жизни доволен.

    Сейчас важно концентрироваться на работе в национальной сборной. С каждым днем я все больше тренируюсь, чтобы стать совершенным футболистом», – сказал Коутиньо.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить за Коутиньо 120 млн евро.

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