Коутиньо об интересе «Барселоны»: «Сейчас я всем в своей жизни доволен»

Полузащитник Филиппе Коутиньо ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

«Я играю в одной из лучших лиг мира. Сейчас я всем в своей жизни доволен.

Сейчас важно концентрироваться на работе в национальной сборной. С каждым днем я все больше тренируюсь, чтобы стать совершенным футболистом», – сказал Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить за Коутиньо 120 млн евро.