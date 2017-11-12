Джампьеро Вентура: «Получив в соперники по группе сборную Испании, мы знали, что можем оказаться в стыках. Это никого не должно удивлять»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что не рассчитывал напрямую вывести команду на .

«Мы проанализировали моменты, в которых игра нам удавалась и в которых что-то не получалось. Прекрасно понимаю, что это важнейшая игра для нас, но все идет по сценарию, который был ясен еще с того момента, как меня назначили тренером сборной.

С того момента, как мы получили в соперники по группе сборную Испании, мы знали, что можем оказаться в стыках. Никого не должно удивлять, что сейчас мы играем в них.

Я, честно говоря, не понимаю: люди удивлены, что мы играем в стыках, но таков был возможный сценарий с самого начала. Если мы проиграем, то примем определенные решение, если выиграем, то сделаем другие.

Тем не менее, мы Италия, и если выйдем на ЧМ, то сделаем это, играя в футбол. Это не значит, что Швеция сделает это иначе.

Не знаю, каким будет завтрашний матч, но надеюсь, что в нем будет больше игры в духе фэйр-плей», – сказал Вентура.

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