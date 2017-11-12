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    Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Швейцария примет Северную Ирландию, Греция против Хорватии

    Теги сборная Италии сборная Дании сборная Хорватии результаты сборная Греции сборная Ирландии сборная Северной Ирландии сборная Швеции сборная Швейцарии ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи

    Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 – Швейцария примет Северную Ирландию, а Греция – Хорватию. 

    Квалификация ЧМ-2018

    Стыковые матчи

    Ответные игры

    Швейцария – Северная Ирландия
    Дата проведения
    12 ноября, 20.00, «Санкт-Якоб Парк»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 1:0

    Греция – Хорватия
    Дата проведения
    12 ноября, 22.45, «Георгиос Караискакис»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 1:4

    Италия – Швеция
    Дата проведения
    13 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 0:1

    Ирландия – Дания
    Дата проведения
    14 ноября, 22.45, «Авива-Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 0:0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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