Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Швейцария примет Северную Ирландию, Греция против Хорватии

Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 – Швейцария примет Северную Ирландию, а Греция – Хорватию.

Квалификация ЧМ-2018

Стыковые матчи

Ответные игры

Первый матч – 1:0

Первый матч – 1:4

Первый матч – 0:1

Первый матч – 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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