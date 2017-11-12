Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Швейцария примет Северную Ирландию, Греция против Хорватии
Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 – Швейцария примет Северную Ирландию, а Греция – Хорватию.
Квалификация ЧМ-2018
Стыковые матчи
Ответные игры
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «Санкт-Якоб Парк»
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Георгиос Караискакис»
Первый матч – 1:4
- Дата проведения
- 13 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Первый матч – 0:1
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Авива-Стэдиум»
Первый матч – 0:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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