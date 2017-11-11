Глушаков в матче с Аргентиной совершил 2 успешных отбора из 9, оба — против Месси

Среди россиян в товарищеском матче с Аргентиной (0:1) чаще всего в отбор шел полузащитник Денис Глушаков.

По данным InStat, 30-летний хавбек совершил 9 попыток отбора, из которых лишь 2 попытки были успешными.

Эффективность его действий один в один составила лишь 22%, в то время как в играх за сборную этот показатель составляет 50%, в матчах за «Спартак» – 53%.

Примечательно, что оба успешных отбора Глушаков совершил против форварда .

Хавбек чаще всего противостоял капитану аргентинцев, лишь в двух из четырех попыток Месси сумел обыграть Глушакова.

Теперь у Месси есть футболка Глушакова