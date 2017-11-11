Глушаков в перерыве матча с Аргентиной обменялся футболками с Месси
Полузащитник сборной России Денис Глушаков обменялся футболками с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
Это произошло, когда команды покидали поле после первого тайма и шли в раздевалки.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Аргентина.
В перерыве Денис Глушаков @DGlushakov8 поменялся футболками с Лионелем Месси pic.twitter.com/bxHbrU9Vli— Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2017 г.
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