Глушаков в перерыве матча с Аргентиной обменялся футболками с Месси

Полузащитник сборной России Денис Глушаков обменялся футболками с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Это произошло, когда команды покидали поле после первого тайма и шли в раздевалки.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Аргентина.

В перерыве Денис Глушаков @DGlushakov8 поменялся футболками с Лионелем Месси pic.twitter.com/bxHbrU9Vli — Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2017 г.

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