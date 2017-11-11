Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Глушаков в перерыве матча с Аргентиной обменялся футболками с Месси

    Теги Спартак премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси примера Испания сборная России сборная Аргентины товарищеские матчи (клубы) видео Денис Глушаков

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков обменялся футболками с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

    Это произошло, когда команды покидали поле после первого тайма и шли в раздевалки.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Аргентина.

    Владислав Игнатьев: «Если заберу майку у Месси, Миранчуки меня просто загрызут»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться