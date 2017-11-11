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    Черчесов о «Лужниках»: «Хотим не только начать здесь ЧМ-2018, но и закончить»

    Теги Станислав Черчесов Лужники сборная России ЧМ-2018 стадионы

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об обновленном стадионе «Лужники».

    «Про скамейки сказать ничего не могу – ни разу не присел. Но «Лужники» преобразились. Болельщика слышно, поле отличное.

    Теперь хотим не только начать здесь чемпионат мира, но и закончить», – сказал Черчесов.

    Напомним, что арена примет матч открытия и финал ЧМ-2018.

    Футбол в новых «Лужниках» – это просто супер

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