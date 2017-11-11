Черчесов о «Лужниках»: «Хотим не только начать здесь ЧМ-2018, но и закончить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об обновленном стадионе .

«Про скамейки сказать ничего не могу – ни разу не присел. Но «Лужники» преобразились. Болельщика слышно, поле отличное.

Теперь хотим не только начать здесь чемпионат мира, но и закончить», – сказал Черчесов.

Напомним, что арена примет матч открытия и финал ЧМ-2018.

Футбол в новых «Лужниках» – это просто супер