Черчесов о «Лужниках»: «Хотим не только начать здесь ЧМ-2018, но и закончить»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об обновленном стадионе «Лужники».
«Про скамейки сказать ничего не могу – ни разу не присел. Но «Лужники» преобразились. Болельщика слышно, поле отличное.
Теперь хотим не только начать здесь чемпионат мира, но и закончить», – сказал Черчесов.
Напомним, что арена примет матч открытия и финал ЧМ-2018.
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