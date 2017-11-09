Джорджо Кьеллини: «Гвардиолизм уничтожил поколение защитников, теперь все хотят атаковать»

Защитник и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о философии игры главного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиолизм уничтожил поколение защитников. Сейчас все хотят атаковать, начинать игру.

Теперь нет итальянских защитников, которые наводят страх на соперников при подачах, и наша традиция теряется.

Никогда у итальянцев не будет тики-таки, как в Испании, а поиск этого приведет к тому, что мы потеряем нашу историю», – сказал Кьеллини.