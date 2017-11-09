Джорджо Кьеллини: «Гвардиолизм уничтожил поколение защитников, теперь все хотят атаковать»
Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о философии игры главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Гвардиолизм уничтожил поколение защитников. Сейчас все хотят атаковать, начинать игру.
Теперь нет итальянских защитников, которые наводят страх на соперников при подачах, и наша традиция теряется.
Никогда у итальянцев не будет тики-таки, как в Испании, а поиск этого приведет к тому, что мы потеряем нашу историю», – сказал Кьеллини.
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