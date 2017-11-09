Матчи России с Аргентиной и Испанией покажут в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» с комментарием Уткина

Компания «Телеспорт» договорилась о продаже прав на трансляцию матчей сборной Россией с Аргентиной и Испанией социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Во время трансляций пользователи смогут задавать в онлайн-чате трансляции вопросы футболистам сборной России, которые выйдут на поле против Аргентины и Испании.

На самые интересные из них основные игроки команды ответят в прямом эфире в перерыве и сразу после матча. Такая возможность у пользователей соцсетей появится впервые», – говорится в пресс-релизе «Одноклассников»

Также матчи будут показаны в соцсети «ВКонтакте». Комментатором встреч на обеих площадках будет Василий Уткин.

Напомним, что матчи будет транслировать также Первый канал.