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    Матчи России с Аргентиной и Испанией покажут в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» с комментарием Уткина

    Теги Василий Уткин сборная Испании сборная России сборная Аргентины телевидение товарищеские матчи (сборные)

    Компания «Телеспорт» договорилась о продаже прав на трансляцию матчей сборной Россией с Аргентиной и Испанией социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

    «Во время трансляций пользователи смогут задавать в онлайн-чате трансляции вопросы футболистам сборной России, которые выйдут на поле против Аргентины и Испании.

    На самые интересные из них основные игроки команды ответят в прямом эфире в перерыве и сразу после матча. Такая возможность у пользователей соцсетей появится впервые», – говорится в пресс-релизе «Одноклассников»

    Также матчи будут показаны в соцсети «ВКонтакте». Комментатором встреч на обеих площадках будет Василий Уткин.

    Напомним, что матчи будет транслировать также Первый канал.

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