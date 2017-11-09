Россия – Аргентина. Карпин, Дементьев и Выборнов прокомментируют матч

Стало известно, кто прокомментирует матч Россия – Аргентина на Первом канале.

На игре будут работать , Кирилл Дементьев и Константин Выборнов.

«Впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным игроком все время трансляции. Зрители Первого смогут провести эти 90 минут с Лео Месси или с одним из нападающих сборной России.

Во время матча на стадионе будут работать две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных, а другая будет установлена в самой гуще болельщиков на стадионе», – говорится в пресс-релизе канала.

У зрителей также будет возможность просмотра матча без комментаторов, только с интершумом.

Матч пройдет в «Лужниках» 11 ноября. Начало – в 16.00.