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    Россия – Аргентина. Карпин, Дементьев и Выборнов прокомментируют матч

    Теги Кирилл Дементьев сборная России сборная Аргентины телевидение Валерий Карпин Первый канал Константин Выборнов товарищеские матчи (сборные)

    Стало известно, кто прокомментирует матч Россия – Аргентина на Первом канале.

    На игре будут работать Валерий Карпин, Кирилл Дементьев и Константин Выборнов.

    «Впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным игроком все время трансляции. Зрители Первого смогут провести эти 90 минут с Лео Месси или с одним из нападающих сборной России.

    Во время матча на стадионе будут работать две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных, а другая будет установлена в самой гуще болельщиков на стадионе», – говорится в пресс-релизе канала.

    У зрителей также будет возможность просмотра матча без комментаторов, только с интершумом.

    Матч пройдет в «Лужниках» 11 ноября. Начало – в 16.00.

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