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    Даниэле Де Росси: «Не хотел бы играть против Златана, даже если ему 40, и у него сломана нога»

    Теги Златан Ибрагимович Даниэле де Росси сборная Италии сборная Швеции квалификация ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи

    Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси высказался на тему предстоящих стыковых игр с командой Швеции.

    «В сборной Швеции сейчас нет Ибрагимовича, и данный факт – плюс для любого соперника этой команды.

    Я хотел бы никогда не играть против Златана, пусть даже ему будет 40 лет, и он выйдет со сломанной ногой.

    Это может пойти нам на руку, для нас точно лучше, что его нет.

    Однако и остальные шведские игроки – это не какие-то безвестные ребята. Мы их знаем. Некоторые играют в Италии, другие выступают в иных значимых европейских лигах», – сказал Де Росси.

    У Италии самое слабое поколение в истории. Чемпионат мира пройдет без нее?

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