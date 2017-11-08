Мещеряков об отставке Геркуса: «Авторам слуха советую обратиться к врачу»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса.
– Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством. Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.
– Информация не соответствует действительности?
– Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…
– Каков кредит доверия к Геркусу?
– Вы же знаете, что я никогда не отвечаю на подобные вопросы. Но у меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все.
– Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения?
– Эта информация – идиотизм! Идиоты...
– Все это выдумки?
– Ну да, – сказал Мещеряков «Спорт-Экспрессу».
«Все это интересно, только я почему-то не знаю о том, что инициирую его отставку. Не представляю, откуда появляется такая информация. Не понятно, чего хотят этим добиться, может, хотят расшатать лодку.
Что касается работы Ильи Геркуса, то я никогда никем недоволен. Когда я буду кем-то доволен, то сразу сам покину свой пост. Если кто-то доволен, значит он неправильно занимает место и ему пора сворачиваться. У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения», – добавил Мещеряков в комментарии порталу «Чемпионат.com».
«Р-Спорт»: Мещеряков хочет уволить Геркуса с поста президента «Локомотива»
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