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    Мещеряков об отставке Геркуса: «Авторам слуха советую обратиться к врачу»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Илья Геркус Анатолий Мещеряков

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса.

    – Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством. Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.

    – Информация не соответствует действительности?

    – Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…

    – Каков кредит доверия к Геркусу?

    – Вы же знаете, что я никогда не отвечаю на подобные вопросы. Но у меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все.

    – Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения?

    – Эта информация – идиотизм! Идиоты...

    – Все это выдумки?

    – Ну да, – сказал Мещеряков «Спорт-Экспрессу».

    «Все это интересно, только я почему-то не знаю о том, что инициирую его отставку. Не представляю, откуда появляется такая информация. Не понятно, чего хотят этим добиться, может, хотят расшатать лодку.

    Что касается работы Ильи Геркуса, то я никогда никем недоволен. Когда я буду кем-то доволен, то сразу сам покину свой пост. Если кто-то доволен, значит он неправильно занимает место и ему пора сворачиваться. У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения», – добавил Мещеряков в комментарии порталу «Чемпионат.com».

    «Р-Спорт»: Мещеряков хочет уволить Геркуса с поста президента «Локомотива»

    Большое интервью Ильи Геркуса Юрию Дудю

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