Мещеряков об отставке Геркуса: «Авторам слуха советую обратиться к врачу»

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что он инициирует отставку президента клуба .

– Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством. Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.

– Информация не соответствует действительности?

– Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…

– Каков кредит доверия к Геркусу?

– Вы же знаете, что я никогда не отвечаю на подобные вопросы. Но у меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все.

– Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения?

– Эта информация – идиотизм! Идиоты...

– Все это выдумки?

– Ну да, – сказал Мещеряков «Спорт-Экспрессу».

«Все это интересно, только я почему-то не знаю о том, что инициирую его отставку. Не представляю, откуда появляется такая информация. Не понятно, чего хотят этим добиться, может, хотят расшатать лодку.

Что касается работы Ильи Геркуса, то я никогда никем недоволен. Когда я буду кем-то доволен, то сразу сам покину свой пост. Если кто-то доволен, значит он неправильно занимает место и ему пора сворачиваться. У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения», – добавил Мещеряков в комментарии порталу «Чемпионат.com».

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