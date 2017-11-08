Шандор Варга: «Вопрос об отставке Слуцкого из «Халла» даже не рассматривается. Фанаты продолжают его поддерживать»

Официальный представитель Леонида Слуцкого Шандор Варга прокомментировал сложившуюся в клубе ситуацию.

«Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается. Слуцкий доработает в как минимум до конца сезона.

С болельщиками «Халла» у Леонида нет никаких проблем. Я был на одном из последних домашних матчей команды – фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках «Халла» отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут.

Чемпионшип – сложный турнир, тут все может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и «Халл», безусловно, будет будет бороться до последнего.

Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чем не беспокоясь», – сказал Варга.

После 16 туров «Халл» занимает 20-е место в таблице чемпионшипа.

Болельщики «Халла» активно используют хэштег #СлуцкийВон