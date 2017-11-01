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    Юрий Семин: «Не хочу советовать тренеру сборной, но Денисов и Гильерме – одни из лучших игроков чемпионата»

    Теги Локомотив Игорь Денисов Юрий Семин Станислав Черчесов Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия сборная России Гильерме Ари Алексей Миранчук Антон Миранчук

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью поделился мнением о том, что полузащитник Игорь Денисов и вратарь Гильерме не вызваны в сборную России.

    – Вы в последнее время играли без номинальных форвардов. Фарфан все-таки хавбек. Стоит ли в связи с этим ждать, что Ари вернется еще до зимнего перерыва?

    – Фарфан может играть на любой позиции. Но когда он форвард, у него есть больше пауз, чтобы набираться сил и быть более агрессивным. А если играет крайнего хавбека, работа в физическом плане более жестокая. Так что пользы приносит больше на острие.

    Что касается Ари, то он уже проводит отдельные тренировки с командой на поле. Но мы не имеем права выпускать игрока раньше срока. Когда будет можно? Доктора скажут.

    – Что скажете о прогрессе братьев Миранчуков?

    – Это наше новое поколение. У ребят громадный потенциал. Радует, что братья прислушиваются к словам тренеров. Они большие профессионалы. Хотя недостатков, понятное дело, еще хватает. Например, где-то ищут друг друга лишний раз передачами. Но они над ними работают, отсюда и прогресс. Нужно отдать должное маме ребят, которая воспитала двух таких спортсменов.

    – Ари после матча с «Зенитом» сказал, что Гильерме заслуживает вызова в сборную, что он сильнее Акинфеева. Ваше мнение?

    – Не хочу и не могу ничего советовать тренеру сборной, но Гильерме и Денисов – одни из лучших игроков нашего чемпионата, – сказал Семин.

    Когда тебе стукнет 70, будь как Семин

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