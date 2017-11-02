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    Виталий Мутко: «У меня особое отношение к Денисову, но состав сборной определяет тренер»

    Теги Локомотив Игорь Денисов Виталий Мутко Станислав Черчесов сборная России

    Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал невызов полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в сборную России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией.

    «К Денисову у меня особое отношение, я помню начало его карьеры. Но решение о том, кого вызывать в сборную, принимает главный тренер – это его зона ответственности. Он свои решения старается объяснять.

    Я согласен в том, что главный принцип – в сборной должны быть сильнейшие игроки страны. Но у тренера свое видение коллектива – много факторов, которые он учитывает, формируя состав команды.

    У меня может быть свое субъективное мнение относительно некоторых футболистов, но выбор состава – ответственность тренера. Как и ответственность за результат», – сказал Мутко.

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