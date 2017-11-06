Безголевая серия «Зенита» – одна из худших в российской истории клуба. До антирекорда – 20 минут

под руководством тренера Роберто Манчини не может забить в чемпионате России на протяжении четырех матчей.

В этих играх петербуржцы дважды проиграли и дважды сыграли вничью. Безголевая серия насчитывает 365 минут – это третий худший показатель в российской истории клуба.

«Зениту» осталось всего 19 минут до худшего показателя и 9 – до второго. Антирекорд (384 минуты) был установлен в 1997 году, когда петербуржцами руководил Анатолий Бышовец.

Последний гол «Зенита» в на данный момент забил Леандро Паредес 1 октября в игре с «Анжи» (2:2), отличившись на 85-й минуте.

Что случилось с «Зенитом»?