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    Арсен Венгер: «Судьи недостаточно много работают. Их уровень падает с каждым сезоном»

    Теги Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Майкл Оливер Стюарт Берт Саймон Беннетт

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал английских рефери после поражения от «Манчестер Сити» (1:3).

    «Была интенсивная игра, обе команды действовали классно. Мы создали много опасных ситуаций у ворот соперника, голевых моментов.

    В итоге же рефери принял решения, сыгравшие против нас. Это сомнительный пенальти и гол из офсайда. То, что случилась, неприемлемо.

    Судьи недостаточно много работают. Их уровень падает с каждым сезоном.

    На мой взгляд, мы хорошо действовали против команды, которая играет в быстрый футбол. Возможно, в первом тайме «Арсенал» сидел слишком глубоко. После перерыва мы в большей степени были в игре. При счете 1:2 казалось, что сумеем сравнять.

    «Манчестер Сити» – хорошая команда, это очевидно. Но пусть о том, насколько они сильны, говорят другие люди», – сказал француз.

    Матч судила бригада Майкла Оливера. Лайнсменами были Саймон Беннетт и Стюарт Берт.

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