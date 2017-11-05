Арсен Венгер: «Судьи недостаточно много работают. Их уровень падает с каждым сезоном»

Главный тренер Арсен Венгер раскритиковал английских рефери после поражения от (1:3).

«Была интенсивная игра, обе команды действовали классно. Мы создали много опасных ситуаций у ворот соперника, голевых моментов.

В итоге же рефери принял решения, сыгравшие против нас. Это сомнительный пенальти и гол из офсайда. То, что случилась, неприемлемо.

Судьи недостаточно много работают. Их уровень падает с каждым сезоном.

На мой взгляд, мы хорошо действовали против команды, которая играет в быстрый футбол. Возможно, в первом тайме «Арсенал» сидел слишком глубоко. После перерыва мы в большей степени были в игре. При счете 1:2 казалось, что сумеем сравнять.

«Манчестер Сити» – хорошая команда, это очевидно. Но пусть о том, насколько они сильны, говорят другие люди», – сказал француз.

Матч судила бригада . Лайнсменами были Саймон Беннетт и Стюарт Берт.