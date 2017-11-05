Петр Чех: «Третий гол «Ман Сити» удивил. Казалось, Сильва в очевидном офсайде»

Вратарь Петр Чех дал комментарии по окончании игры с «Манчестер Сити» (1:3).

«При счете 1:2 мы вернулись в игру. Было время, чтобы найти возможность сравнять счет. Но после третьего пропущенного разница стала огромной.

Не могу комментировать момент с пенальти ввиду того, с какой точки обзора я его видел. А вот третий гол меня удивил. Давид Сильва, как казалось, находился гораздо ближе к нашим воротам, нежели кто-либо еще. Но рефери было видно лучше, чем мне.

У судей сложная работа. Я не знаю, справился ли с ней арбитр, ошибся ли. Но третий гол стал определяющим», – сказал футболист.

Матч судила бригада . Лайнсменами были Саймон Беннетт и Стюарт Берт.

Фото: кадр из трансляции Sky Sports