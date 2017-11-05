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    Арсен Венгер: «Пенальти не было, а третий гол «Сити» забил из офсайда. Их тяжело остановить»

    Теги Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Майкл Оливер Стюарт Берт Саймон Беннетт Рахим Стерлинг

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен работой рефери Майкла Оливера, обслуживавшего игру лондонской команды с «Манчестер Сити» (1:3).

    «Я счичаю, никакого пенальти не было. Мы знаем, что Рахим Стерлинг классно ныряет. Он очень хорошо это делает.

    А в эпизоде с третьим голом «Манчестер Сити» имел место офсайд. Я весьма расстроен, поскольку при счете 1:2 мы были в игре.

    Третий гол «Манчестер Сити» убил «Арсенал». Как мы знаем, по случайности происходит так, что ошибки арбитров всегда идут на пользу команде хозяев.

    Не повезло, что игра завершилась так, как завершилась. Я расстроен. Можно было бы принять это, если б «Манчестер Сити» выиграл по-нормальному, они хорошая команда. Но то, как получилось сегодня, неприемлемо.

    В прошлом сезоне мы проиграли, пропустив два гола из офсайдов. И это случилось вновь. «Манчестер Сити» будет тяжело остановить», – сказал француз.

    В качестве лайнсменов матч судили Саймон Беннетт и Стюарт Берт.

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