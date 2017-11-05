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    Леонид Слуцкий: «Игроки «Халла» усердно тренируются, но на поле мы выглядели как манекены»

    Теги Леонид Слуцкий Шеффилд Юнайтед Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:4) в матче 16-го тура чемпионшипа.

    «Я понимаю, что происходило в каждом из матчей. В последних трех играх мы бросали играть после гола.

    Мы бросали играть после того, как пропускали. У нас недостаточно сильный характер, нет духа. Каждый пропущенный мяч влиял на качество нашей игры.

    Ощущение, что до гола и после гола играют две разные команды. У меня нет ответа, почему так происходит.

    Первый гол нас сломил. Мы должны продолжать верить в себя, несмотря на гол, но мы не в первый уже раз теряемся. Я согласен, это моя работа. Если ситуация не разрешится, в этом моя вина.

    На данный момент у нас нет возможности менять состав. Мы можем лишь изменить то, как реагируем на голы. До гола мы показывали хороший футбол, но все сломалось после него.

    У нас много новых футболистов, и я думаю, возможно, у нас нет командных целей, а больше, скорее, индивидуальные. Все усердно тренируются, но на поле мы выглядели как манекены. У нас есть проблемы с характером и боевым духом», – признался Слуцкий.

    «Халл» Слуцкого проиграл 3 матча подряд, пропустив 10 голов, и опустился на 20-е место в таблице.
     

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