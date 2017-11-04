Жозе Моуринью: «Четверть населения планеты болеет за «МЮ». Я не могу встретиться со всеми»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отклонил приглашение фанатов клуба провести встречу, на которой планировалось обсудить его недовольство поддержкой на домашних матчах.
«Я не могу встретиться… Сколько там миллионов? Я не могу встретиться с четвертью населения планеты. Я думаю, что четверть планеты болеет за «Манчестер Юнайтед». Я не могу встретиться со всеми.
Единственное, что я могу сделать, это продолжать делать то, что я и так делаю с самого первого дня. Это бороться за клуб, отдавать ему все, что я должен отдать.
Когда я полностью отдаюсь сам, я рассчитываю получать поддержку для моих игроков, потому что мы прилагаем все усилия, мы сражаемся.
Это единственное, что мы можем делать, и единственное, что мы можем обещать», – сказал Моуринью.
Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» предложило Моуринью встретиться после того, как он раскритиковал некоторые группы болельщиков.
Португалец признался, что «разочарован» отсутствием поддержки форварда Ромелу Лукаку, и что у него вообще было много вопросов к поддержке на «Олд Траффорд» как в прошлом сезоне, так и в этом.
Жозе Моуринью: «Хочу, чтобы болельщики объяснили мне, почему они недостаточно поддерживают Лукаку»
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