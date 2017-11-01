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    Безголевая серия Лукаку достигла 6 матчей, Моуринью не дал ему пробить пенальти

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Бенфика премьер-лига Англия Лига чемпионов Дэйли Блинд Андер Эррера Ромелу Лукаку

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не смог забить в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

    Таким образом, безголевая серия бельгийского форварда составляет уже шесть матчей (477 минут).

    После игры главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сообщил, что запретил Лукаку, а также Андеру Эррере пробивать 11-метровый, который на 78-й минуте реализовал Дэйли Блинд.

    «Не вижу здесь никакой драмы. Футболисты уважают мое решение, вот и все.

    У Ромелу есть данные, чтобы бить пенальти, но мое решение было основано на тренировках, и я стараюсь поступать правильно», – сказал Моуринью.

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