Безголевая серия Лукаку достигла 6 матчей, Моуринью не дал ему пробить пенальти

Нападающий Ромелу Лукаку не смог забить в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

Таким образом, безголевая серия бельгийского форварда составляет уже шесть матчей (477 минут).

После игры главный тренер «МЮ» сообщил, что запретил Лукаку, а также Андеру Эррере пробивать 11-метровый, который на 78-й минуте реализовал .

«Не вижу здесь никакой драмы. Футболисты уважают мое решение, вот и все.

У Ромелу есть данные, чтобы бить пенальти, но мое решение было основано на тренировках, и я стараюсь поступать правильно», – сказал Моуринью.