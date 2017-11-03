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    Конте заинтересован в работе с «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция отставки Антонио Конте Унаи Эмери

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании сезона не прочь возглавить «ПСЖ».

    Итальянский специалист, которому грозит отставка из лондонского клуба, проинформирован о том, что парижане рассматривают его кандидатуру.

    Конте рассказал своим друзьям, что жалеет о том, что не покинул «Челси» после чемпионского сезона, и не собирается оставаться в клубе на третий год из-за конфликта с руководством.

    Ожидается, что «ПСЖ», в свою очередь, расстанется летом с главным тренером команды Унаи Эмери и также рассматривает вариант с Жозе Моуринью («МЮ»).

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