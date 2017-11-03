Marca: Абрамович перестал общаться с Конте и решил уволить его
Главному тренеру «Челси» Антонио Конте грозит отставка.
По информации Marca, владелец лондонского клуба Роман Абрамович перестал общаться с итальянским специалистом и уже принял решение уволить его.
Российский миллиардер недоволен не только выступлением команды в чемпионате Англии, где «синие» занимают после 10 туров 4-е место, но и конфликтами Конте с игроками «Челси».
Ранее Абрамовичу не понравилось решение Конте расстаться с форвардом Диего Костой. Кроме того, у тренера были трансферные разногласия с руководством клуба.
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