Пирло может стать помощником Конте в «Челси»
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло оценил вероятность своей работы в тренерском штабе Антонио Конте в «Челси» после завершения карьеры в декабре.
Ранее Пирло играл под руководством Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.
«Пока не знаю, как сложится мое будущее. В декабре вернусь в Италию.
Стану ли я ассистентом Конте? Люди говорят об этом. У меня есть идеи на этот счет, но нужно время, чтобы принять решение», — сказал Пирло.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.