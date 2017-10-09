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    Пирло может стать помощником Конте в «Челси»

    Теги Андреа Пирло Челси МЛС премьер-лига Англия отставки Антонио Конте Нью-Йорк Сити

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло оценил вероятность своей работы в тренерском штабе Антонио Конте в «Челси» после завершения карьеры в декабре.

    Ранее Пирло играл под руководством Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

    «Пока не знаю, как сложится мое будущее. В декабре вернусь в Италию.

    Стану ли я ассистентом Конте? Люди говорят об этом. У меня есть идеи на этот счет, но нужно время, чтобы принять решение», — сказал Пирло.

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