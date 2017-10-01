Конте планирует покинуть «Челси» летом
Антонио Конте по окончании сезона собирается уйти с поста главного тренера «Челси».
48-летний итальянский специалист по-прежнему недоволен поддержкой со стороны руководства лондонского клуба.
У Конте были разногласия с клубом по поводу летней трансферной кампании. Кроме того, тренеру не нравится недоступность владельца «Челси» Романа Абрамовича и директора Марины Грановской, а также решение о переводе в команду игроков академии.
В июле Конте отказался продлевать действующий до лета 2019 года контракт, согласившись лишь на увеличение зарплаты.
Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Милан».
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