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    Конте планирует покинуть «Челси» летом

    Теги Челси премьер-лига Англия отставки Антонио Конте

    Антонио Конте по окончании сезона собирается уйти с поста главного тренера «Челси».

    48-летний итальянский специалист по-прежнему недоволен поддержкой со стороны руководства лондонского клуба.

    У Конте были разногласия с клубом по поводу летней трансферной кампании. Кроме того, тренеру не нравится недоступность владельца «Челси» Романа Абрамовича и директора Марины Грановской, а также решение о переводе в команду игроков академии.

    В июле Конте отказался продлевать действующий до лета 2019 года контракт, согласившись лишь на увеличение зарплаты.

    Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Милан».

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