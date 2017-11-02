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    Роналду о своей результативности: «Погуглите «голы Криштиану». Там все найдете»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Тоттенхэм

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду после поражения от «Тоттенхэма» поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

    На счету нападающего 7 голов в 10 матчах примеры и Лиги чемпионов, при этом в 4 матчах еврокубкового турнира он забил 6 раз.

    Португалец ответил на вопрос о своей результативности.

    «Мало забиваю? Я абсолютно спокоен насчет своих голов. Кажется, что вам интересны только голы и цифры, а не хорошая игра. 

    Погуглите «голы Криштиану». Все голы, что там найдете, – мои», – сказал Роналду.

    Кажется, Роналду теперь забивает только в Лиге чемпионов

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