Криштиану Роналду: «Ничего страшного, просто у нас неудачная серия»

Нападающий Криштиану Роналду высказался после поражения от « (1:3) в матче ЛЧ. Ранее мадридцы уступили в чемпионате Испании «Жироне» (1:2).

«Это футбол: иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. Учитывая поражение, мы были не очень хороши. К тому же мы просто привыкли побеждать. Мы должны двигаться вперед, ведь футбол меняется.

Не произошло ничего страшного, просто у нас неудачная серия. Никто не идеален. Сейчас мы не представляем собой ту команду, какой хотим быть, но уверенность не покидает нас. Мы осознаем положение дел и сделаем все необходимо, чтобы изменить ситуацию.

Нам надо поддерживать друг друга. Не думаю, что наши неудачи – это вопрос отношения к делу. Мы не будем прятаться. Мы просто будем работать», – сказал Роналду.