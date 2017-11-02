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    Криштиану Роналду: «Ничего страшного, просто у нас неудачная серия»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов Тоттенхэм

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду высказался после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в матче ЛЧ. Ранее мадридцы уступили в чемпионате Испании «Жироне» (1:2).

    «Это футбол: иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. Учитывая поражение, мы были не очень хороши. К тому же мы просто привыкли побеждать. Мы должны двигаться вперед, ведь футбол меняется.

    Не произошло ничего страшного, просто у нас неудачная серия. Никто не идеален. Сейчас мы не представляем собой ту команду, какой хотим быть, но уверенность не покидает нас. Мы осознаем положение дел и сделаем все необходимо, чтобы изменить ситуацию.

    Нам надо поддерживать друг друга. Не думаю, что наши неудачи – это вопрос отношения к делу. Мы не будем прятаться. Мы просто будем работать», – сказал Роналду.

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