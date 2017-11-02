Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера о поражении от «Севильи»: «Я разочарован результатом, но горжусь ребятами»

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об исходе матча групповой стадии Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

    «Я разочарован результатом. «Севилья» – выдающаяся команда. Они затруднили нам игру сегодня.

    В первом тайме мы опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме у нас были моменты, забили гол.

    Обидно за второй пропущенный мяч. Но я горжусь выступлением ребят.

    План на матч был не такой. Мы хотели играть в футбол, но начали делать это только после первого пропущенного мяча.

    Конечно, мы должны как можно лучше показать себя в дальнейших матчах, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Шансы «Спартака» на плей-офф сильно упали

    Опрос

    Теперь «Спартак» выйдет из группы?

    3532 голосa 44
    • Да
      39%
    • Нет
      61%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться