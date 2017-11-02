Массимо Каррера о поражении от «Севильи»: «Я разочарован результатом, но горжусь ребятами»

Главный тренер Массимо Каррера высказался об исходе матча групповой стадии Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

«Я разочарован результатом. – выдающаяся команда. Они затруднили нам игру сегодня.

В первом тайме мы опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме у нас были моменты, забили гол.

Обидно за второй пропущенный мяч. Но я горжусь выступлением ребят.

План на матч был не такой. Мы хотели играть в футбол, но начали делать это только после первого пропущенного мяча.

Конечно, мы должны как можно лучше показать себя в дальнейших матчах, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шансы «Спартака» на плей-офф сильно упали