Лунев о реакции на слова про Манчини: «Люди на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора»
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что его слова о главном тренере Роберто Манчини были неверно интерпретированы.
– Все обсуждают ваши слова из микст-зоны о том, что говорить должен Манчини. В команде есть проблемы между игроками и тренером?
– Видимо, у нас такие люди. Они на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора. Но это просто неудачная фраза.
Я имел в виду, что Манчини придет на пресс-конференцию и расскажет, как все было, как есть и как будет дальше.
Не понимаю, почему это так раздулось. Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить, – сказал Лунев.
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