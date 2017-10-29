Лунев о реакции на слова про Манчини: «Люди на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора»

Голкипер Андрей Лунев заявил, что его слова о главном тренере были неверно интерпретированы.

– Все обсуждают ваши слова из микст-зоны о том, что говорить должен Манчини. В команде есть проблемы между игроками и тренером?

– Видимо, у нас такие люди. Они на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора. Но это просто неудачная фраза.

Я имел в виду, что Манчини придет на пресс-конференцию и расскажет, как все было, как есть и как будет дальше.

Не понимаю, почему это так раздулось. Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить, – сказал Лунев.