Дзагоеву остался один гол до рекорда Тихонова в Лиге чемпионов
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в матче с «Базелем» (2:1) забил свой 7-й гол в Лиге чемпионов.
27-летний хавбек вышел на второе место по числу мячей в этом турнире среди российских футболистов.
До первого места, которое занимает экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов (8 голов), Дзагоеву остается один забитый мяч.
При этом Дзагоев все свои голы в ЛЧ забил с игры, у Тихонова – 3 реализованных пенальти.
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