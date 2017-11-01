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    Дзагоеву остался один гол до рекорда Тихонова в Лиге чемпионов

    Теги Спартак ЦСКА Андрей Тихонов премьер-лига Россия Базель Лига чемпионов Алан Дзагоев

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в матче с «Базелем» (2:1) забил свой 7-й гол в Лиге чемпионов.

    27-летний хавбек вышел на второе место по числу мячей в этом турнире среди российских футболистов.

    До первого места, которое занимает экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов (8 голов), Дзагоеву остается один забитый мяч.

    При этом Дзагоев все свои голы в ЛЧ забил с игры, у Тихонова – 3 реализованных пенальти.

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