Дзагоеву остался один гол до рекорда Тихонова в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в матче с (2:1) забил свой 7-й гол в Лиге чемпионов.

27-летний хавбек вышел на второе место по числу мячей в этом турнире среди российских футболистов.

До первого места, которое занимает экс-игрок Андрей Тихонов (8 голов), Дзагоеву остается один забитый мяч.

При этом Дзагоев все свои голы в ЛЧ забил с игры, у Тихонова – 3 реализованных пенальти.

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