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    Бензема о Линекере: «Мне жаль экс-игроков, которые, став журналистами, сеют ненависть»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Гари Линекер примера Испания

    Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал высказывание бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекера, который заявил, что француз – переоцененный игрок.

    «Честно говоря, мне жаль бывших футболистов, которые, став журналистами, сеют ненависть. Они попадали в такие же ситуации, но не проявляют солидарность», – сказал Бензема.

    Зидан – Линекеру о критике Бензема: «Для меня Карим – лучший нападающий»

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