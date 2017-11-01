Бензема о Линекере: «Мне жаль экс-игроков, которые, став журналистами, сеют ненависть»

Форвард Карим Бензема прокомментировал высказывание бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекера, который заявил, что француз – переоцененный игрок.

«Честно говоря, мне жаль бывших футболистов, которые, став журналистами, сеют ненависть. Они попадали в такие же ситуации, но не проявляют солидарность», – сказал Бензема.

Зидан – Линекеру о критике Бензема: «Для меня Карим – лучший нападающий»